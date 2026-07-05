Torcedores que quiserem acompanhar a partida entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, terão três pontos de transmissão gratuitos em Palmas neste domingo (5). A seleção brasileira entra em campo às 17h, sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.\nOs telões serão instalados na Praça do Espaço Cultural, na região central, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no setor Morada do Sol II e, pela primeira vez, na Prainha do setor Bertaville.\nNo Espaço Cultural, a programação começa uma hora antes, às 16h, com um "esquenta" e atrações musicais para animar os torcedores.\nFígado, coração de boi e 6.000 calorias diárias: conheça a dieta de Haaland\nArgentina sofre contra Cabo Verde, vence com gols na prorrogação e se classifica no limite às oitavas da Copa