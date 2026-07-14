A Copa do Mundo de 2026 conhece nesta quarta-feira (15) o segundo finalista. Inglaterra e Argentina se enfrentam às 16h (de Brasília), em Nova Jersey, valendo uma vaga na decisão contra a Espanha, que eliminou a França por 2 a 0 na primeira semifinal disputada nesta terça-feira (14).\nO vencedor encara os espanhóis na grande final, marcada para domingo (19). Já o derrotado enfrenta a França na disputa pelo terceiro lugar, no sábado (18).\nOnde assistir Inglaterra x Argentina\n🗓️ Data: quarta-feira (15)\n🕓 Horário: 16h (de Brasília)\n🏆 Fase: semifinal\n📺 Transmissão: TV Globo, sportv e CazéTV\nA Inglaterra chega à semifinal após eliminar a Noruega nas quartas de final. Já a Argentina garantiu vaga ao vencer a Suíça e tenta retornar à decisão do Mundial.\nEspanha anula a França, vence os franceses novamente e vai à final da Copa do Mundo