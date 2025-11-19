A Copa do Mundo já tem 39 seleções classificadas para o torneio que será disputado em 2026, das 48 no total. Delas, cinco garantiram vaga nesta terça-feira (18), e o UOL resume o que aconteceu.\nQUEM GARANTIU VAGA HOJE\nA Bélgica foi mais uma a se garantir na Copa do Mundo. A seleção belga goleou Liechtenstein por 7 a 0, em casa, confirmando a liderança do Grupo J. Eles serão cabeça de chave na competição de seleções.\nEscócia, Suíça, Espanha e Áustria também confirmaram um lugar na Copa do Mundo ao vencerem seus respectivos grupos nas Eliminatórias.\nA Escócia bateu a Dinamarca de maneira emocionante, a Suíça empatou com Kosovo e a Áustria conseguiu a igualdade diante da Bósnia para sacramentar a vaga. Mesmo com o empate diante da Turquia, a Espanha se classificou com tranquilidade.\nE AS OUTRAS SEIS VAGAS RESTANTES?