Na Copa do Mundo em que craques estão sendo destaques e chamam a responsabilidade, a disputa pela artilharia da competição é uma corrida extra que atrai atenções na reta final do Mundial. Lionel Messi, Mbappé, Haaland e Harry Kane estão na briga para se tornar o goleador do torneio e encantam torcidas a cada nova partida.\nPelo menos um deles se despedirá da Copa do Mundo nas quartas de final, já que Inglaterra e Noruega vão se enfrentar em um dos quatro jogos da próxima fase do Mundial.\nLionel Messi lidera a artilharia com oito gols. A Copa de 2026 já é a edição em que o argentino mais marcou gols em seis participações, superando o Mundial de 2022 em que o camisa 10 marcou sete vezes na campanha do tricampeonato da albiceleste.\nO oitavo gol de Lionel Messi foi anotado por ele nesta terça-feira (7) durante a épica virada da Argentina sobre o Egito. A seleção africana vencia por 2 a 0, mas, faltando 11 minutos para o fim da partida, os atuais campeões marcaram três vezes para ganhar por 3 a 2 e garantir vaga nas quartas de final.