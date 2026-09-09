A rodada de estreia da Copa do Brasil Sub-20 nesta quarta-feira (9) reservou desfechos opostos para o futebol tocantinense. Em Colinas do Tocantins, o União de Araguaína conquistou uma virada heroica nos acréscimos ao derrotar a Liga de Miranda-MA por 2 a 1, assegurando vaga na segunda fase. Por outro lado, no Mangueirão, em Belém, o Batalhão FC não resistiu à Tuna Luso-PA, sofreu um revés por 3 a 0 e acabou eliminado do torneio nacional.\nCom os resultados da chave, a Tuna Luso será a adversária do União na segunda fase da competição, que também será disputada em confronto único. A tabela básica divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê o dia 7 de outubro como data-base para a partida. A entidade confirmará posteriormente a data exata, o horário e o local do duelo eliminatório.