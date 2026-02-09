O Araguaína enfrenta o Primavera pela primeira fase da Copa do Brasil 2026 no dia 18, quarta-feira, às 19h30. O confronto, definido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), está marcado para o Estádio Mirandão.\nEntretanto, a confirmação do local da partida ainda depende de questões burocráticas. Na tabela da entidade máxima do futebol brasileiro, a praça esportiva aparece assinalada com um asterisco, indicando que o estádio ainda necessita da regularização de laudos técnicos exigidos pelo Manual de Competições da CBF. A falta dessa documentação até 72 horas antes do confronto pode forçar a CBF a alterar o local ou a data da partida, ou ainda determinar que o jogo ocorra sem a presença de público.\nCopa do Brasil 2026: Capital e Tocantinópolis conhecem seus adversários na 2ª fase\nAraguaína volta à Copa do Brasil após 16 anos em busca de avanço inédito