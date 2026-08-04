Após a conclusão das etapas regionais, o Copão Tocantins entrou na sua fase decisiva no último fim de semana. Sete das oito partidas de ida válidas pelas oitavas de final do torneio foram disputadas no sábado (1º) e no domingo (2). Todos os confrontos até a grande final serão definidos em jogos de ida e volta.\nAlém da disputa pelo título, a competição garante incentivos financeiros expressivos às equipes participantes. Os campeões da fase regional receberam R$ 10 mil cada, enquanto os vices garantiram R$ 5 mil. Nesta fase estadual, os clubes que avançarem às quartas de final receberão mais R$ 2 mil.\nPai de Neymar nega aposentadoria do filho na seleção e garante: 'Copa é daqui 4 anos'\nVila Nova: tendência é Everton Galdino ser titular, e novidade já pode ocorrer contra o Sport\nSegunda Divisão Tocantinense: conheça todos os técnicos campeões da história