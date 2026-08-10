O Copão Tocantins de Futebol Amador já tem sete das oito equipes garantidas nas quartas de final da competição. Com a vaga assegurada, cada clube faturou uma bonificação adicional de R$ 2 mil. Anteriormente, os campeões da etapa regional haviam recebido R$ 10 mil, enquanto os vice-campeões ficaram com R$ 5 mil.\nEstão garantidos na fase seguinte: Nazaré FC, Sporting Itacajá EC, Tocantínia, Seleção de Chapada, Nacional EC, Associação Atlética Rio Sono e Combinado. O oitavo e último classificado para as quartas de final sairá do duelo entre Seleção de Itapiratins e Dois Irmãos.\nVila Nova vive fragilidade defensiva no início dos jogos da Série B\nClubes definem com CBF se novas regras da arbitragem serão implementadas no futebol brasileiro\nJadson, ex-Corinthians e São Paulo, é liberado após prisão por suspeita de violência doméstica