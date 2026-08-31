Dois Irmãos, Nacional, Combinado e Tocantínia são os quatro semifinalistas do Copão Tocantins, considerado a principal competição de futebol amador do estado. As equipes carimbaram a classificação após os confrontos de volta das quartas de final, asseguraram uma bonificação adicional de R$ 3 mil e agora iniciam a disputa direta por uma vaga na grande final.\nA premiação financeira do torneio é progressiva e distribuída conforme o avanço de cada fase. Os times que alcançaram as quartas de final garantiram R$ 2 mil cada. Os semifinalistas recebem mais R$ 3 mil, enquanto os dois finalistas embolsam R$ 6 mil cada. Na grande decisão, o campeão leva o prêmio principal de R$ 50 mil, e o vice-campeão fica com R$ 25 mil.\nJogador David Corrêa, do Vasco, é alvo de operação contra organização criminosa\nHayner, lateral do Vila Nova, é alvo de buscas em investigação sobre tráfico de armas e drogas