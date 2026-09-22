O técnico Arthur Elias convocou nesta terça-feira (22) a seleção brasileira feminina para amistosos contra a Argentina. Sem Marta, o treinador convocou 28 atletas.\nOs amistosos do Brasil contra a Argentina vão ser disputados nos 10 e 13 de outubro no Beira-Rio, em Porto Alegre, e na Arena Pernambuco, no Recife, respectivamente.\nMarta não foi convocada. A jogadora do Orlando Pride, dos Estados Unidos, voltou a jogar neste mês após se recuperar de lesão muscular. Ela participou dos dois últimos jogos da equipe, em ambos saindo do banco de reservas.\nFlamengo vence RB Bragantino e abre vantagem na liderança do Brasileirão\nVila Nova faz melhor campanha do clube na Série B e uma das três melhores do futebol goiano\nFluminense impõe sexta derrota consecutiva ao Corinthians no Brasileiro\nAs principais novidades na lista são as goleiras Yanne, do Bahia, e Carlinha, do São Paulo; a meia Clarinha, do Benfica; e a atacante Tamara Bolt, do Washington Spirit. Todas vão estrear na seleção brasileira.