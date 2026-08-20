A goleada por 6 a 0 sobre a Ponte Preta, pela 23ª rodada da Série B de 2026, foi a vitória mais elástica da história do clube colorado na competição nacional. O time jamais havia vencido uma partida por diferença maior do que quatro gols, e foi a primeira vez em que marcou seis vezes em um único jogo da Segundona. Os gols foram anotados por Janderson, André Luís, Marquinhos Gabriel, Dudu, Everton Galdino e Willian Formiga.\nAntes do confronto histórico disputado no Onésio Brasileiro Alvarenga na noite desta quarta-feira (19), o Vila Nova tinha feito pelo menos cinco gols em apenas três partidas da Série B em toda a história. Em 2000, aplicou 5 a 1 no Sampaio Corrêa, dentro do Serra Dourada. Em 2001, bateu o Desportiva-ES pelo mesmo placar, no mesmo palco. Em 2002, ganhou por 5 a 3 do Guarany de Sobral-CE, no Estádio Junco.