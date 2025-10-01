O Conselho Nacional de Boxe (CNB) anunciou a punição de seis pessoas envolvidas na pancadaria vista na noite de sábado (28), após a luta de boxe entre Popó e Wanderlei Silva, em São Paulo. Os dois competidores estão entre os suspensos, no caso deles por 180 dias.\nA entidade incluiu ainda Iago Freitas (180 dias), Lucas Silva (90 dias), Luis Claudio Freitas (180 dias) e André "Dida" Amado (365 dias) na lista de sancionados. Outros envolvidos, segundo o conselho, não são atletas ou licenciados, portanto não podem ser formalmente punidos.\nPopó diz que passará por cirurgia após pancadaria em luta com Wanderlei Silva\n'Estou muito envergonhado', diz Popó, que acusa equipe de Wanderlei Silva de começar confusão\nOs dirigentes do CNB anunciaram, no entanto, que recomendarão a proibição da entrada dessas pessoas nos eventos por ela sancionados. E afirmaram que notificarão entidades parceiras para que as suspensões tenham validade "no âmbito de outros esportes de combate".