O Conselho Deliberativo do Corinthians abriu uma nova investigação para apurar suspeitas de desvio e revenda irregular de ingressos ligados ao programa Fiel Torcedor.\nA apuração envolve possíveis irregularidades ocorridas durante a gestão do presidente Osmar Stabile.\nA decisão de instaurar o procedimento partiu de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Timão, após receber uma série de denúncias e informações que apontam uso indevido de acessos e movimentações fora do padrão no sistema de controle de ingressos do clube.\nDe acordo com os relatos analisados, os desvios envolveriam tanto as cortesias quanto ingressos destinados a associados do Fiel Torcedor, que teriam sido direcionados para revenda ilegal.\nDENÚNCIAS INCLUEM O CAMAROTE FIELZONE\nUma das denúncias envolve o camarote FielZone. Prints de conversas, que circularam nas redes sociais, apontam a suposta venda irregular de ingressos através de uma pessoa chamada Guilherme Feitosa.