A defensora Mariza Nascimento, que atuou como titular nos dois amistosos entre Brasil e Estados Unidos realizados nesta semana, possui raízes no Tocantins. Embora seja natural de Imperatriz (MA), a atleta cresceu em São Miguel do Tocantins, município localizado a cerca de 20 quilômetros da cidade maranhense.\nCom apenas 24 anos, Mariza ostenta um currículo repleto de conquistas expressivas, tanto pelo Corinthians quanto pela Seleção Brasileira. Pelo clube paulista, a jogadora faturou a Copa Paulista (2022), o Campeonato Paulista (2023), quatro edições do Campeonato Brasileiro (2022, 2023, 2024 e 2025), três títulos da Supercopa do Brasil (2022, 2023 e 2024) e o tricampeonato da Copa Libertadores da América (2023, 2024 e 2025).\nFifa escala árbitro esloveno para estreia do Brasil na Copa do Mundo