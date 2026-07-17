Algumas fotos produzidas para um calendário beneficente há 19 anos se tornaram o começo de uma história que terá um capítulo escrito no próximo domingo (19) na final da Copa do Mundo. Nas imagens, estão Lionel Messi, então com 19 anos, segurando um bebê de cinco meses. Nem mesmo o fotógrafo sabia na época quem era aquela criança. Era Lamine Yamal, um dos maiores astros em ascensão da nova geração.\nAs fotos fizeram parte de uma parceria entre Barcelona e Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), no final de 2007. A ideia foi criar um calendário beneficente em que jogadores do clube espanhol posavam com crianças em diferentes situações. O calendário foi divulgado no jornal Sport, que tem sede em Barcelona, na Espanha.\nPara definir quais crianças iriam posar com os jogadores foi feito um sorteio com famílias da região de Mataró. Foi neste sorteio que o então bebê Lamine Yamal foi escolhido para o ensaio ao lado de Messi, que estava em seus primeiros anos de Barcelona.