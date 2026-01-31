A 3ª rodada do Campeonato Tocantinense 2026 teve início neste sábado (31) com três confrontos que alteraram o topo da tabela. O Tocantinópolis assumiu a liderança isolada da competição ao vencer o Guaraí por 2 a 0, chegando aos sete pontos em três jogos. Os gols da vitória foram marcados por Hitalo e Dhonata, eleito o destaque da partida.\nEm Gurupi, no Estádio Resendão, o Camaleão do Sul garantiu a vice-liderança ao superar o União por 2 a 1. Carlos Alfredo abriu o placar para os donos da casa, mas Pedrão empatou para o time de Araguaína após cobrança de pênalti sofrido por Thalyson. No segundo tempo, Igor marcou o gol decisivo e também recebeu o prêmio de melhor em campo.\nCopa do Brasil 2026: Capital e Tocantinópolis conhecem seus adversários na 2ª fase\nClubes da elite do tocantinense cobram ajuda financeira do Estado após não ter ofício respondido