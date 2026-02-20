A sexta rodada do Campeonato Tocantinense 2026, que começa neste sábado (21), chega como um divisor de águas para as equipes. Com quatro jogos distribuídos entre sábado e domingo (22), a rodada pode confirmar mais dois clubes na próxima fase e selar o destino de um rebaixado para a segunda divisão estadual.\nTocantinópolis vence Palmas por 1 a 0 e garante vaga na próxima fase do Tocantinense\nCapital e Tocantinópolis têm datas definidas na 2ª fase da Copa do Brasil\nAraguaína é eliminado da Copa do Brasil, demite técnico e dispensa jogadores\nGurupi x Tocantinópolis\nLocal: Estádio Resendão (Gurupi) | Horário: Sábado (21), às 16h\nO Gurupi aposta no aproveitamento de 100% em seus domínios para carimbar a classificação antecipada. O técnico Vilson Taddei não poderá contar com Thiago Alves, suspenso, mas terá o restante do elenco à disposição.