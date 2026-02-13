A quinta rodada do Campeonato Tocantinense 2026 começa neste sábado (14) com três confrontos decisivos para as pretensões das equipes na tabela. O encerramento da rodada será realizado no domingo (15), com o duelo entre Palmas e o líder Tocantinópolis.\nAtualmente, o Verdão do Norte lidera a competição com dez pontos, seguido de perto por União, Gurupi e Capital, que fecham o G4. Na artilharia, a disputa segue equilibrada: Ailton Jr. (Araguaína), Kelvyn (Guaraí), Pedro Testa (Capital), Pedrinho (Tocantinópolis) e Thalysson Coimbra (União) dividem o topo com dois gols cada.\nTJD-TO pune Gurupi e Palmas e aplica ganchos de até 4 jogos\nCapital e Palmas projetam retorno da torcida e fim de prejuízo no Estadual\nEstádio Nilton Santos volta a ter público no Estadual, mas jogo da Copa do Brasil ainda é incerto