A 2ª rodada do Campeonato Tocantinense 2026 acontece neste sábado (24) com quatro confrontos. Três partidas ocorrem simultaneamente às 16 horas, enquanto o duelo entre Araguaína e Gurupi encerra a programação com início às 18 horas. Dois jogos serão com portões fechados por falta de laudos técnicos.\nPalmas x União\nLocal: Estádio Nilton Santos (Palmas), às 16 horas\nÚnico time a estrear com derrota, o Palmas tenta a reabilitação diante do União. O técnico Huberlan Silva não terá David Kauan, suspenso após expulsão contra o Gurupi, mas ganhou oito opções com a regularização de atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Por falta de laudos técnicos no estádio, o confronto será com portões fechados. No União, o técnico Tronkim também busca o primeiro triunfo e conta com seis novos jogadores aptos, apesar do desfalque de Savinho.