Pablo Carvalho, do União de Palmas, Jean Bala, do Interporto, e Rhaillam, do Guaraí, lideram a artilharia do torneio da divisão de acesso após a 2ª rodada. Os atletas estão empatados, com dois gols cada. A rodada iniciou sábado (11) e terminou no domingo (12) - Veja abaixo como está a disputa.\nO torneio começou no dia 4 de outubro e segue até dezembro. Estão na disputa: União de Palmas, Interporto, Alvorada, Palmas FR, Taquarussú, Paraíso, Araguaia, Guaraí e Central Tocantinense.\nParaíso e União de Palmas pontuam na 2ª rodada; três times seguem sem vencer\nSTJD revoga rebaixamento de campeão Tocantinense e decide refazer apenas uma semifinal\nTocantins EC abandona divisão de acesso; federação mantém tabela\nInicialmente, dez equipes disputariam a divisão de acesso em 2025, no entanto, o Tocantins EC oficializou a desistência da competição alegando falta de condições financeiras.