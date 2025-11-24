A CBF anunciou nesta segunda-feira (24) o novo calendário para competições femininas e um reajuste nas premiações das principais competições que organiza.\nEntre as principais mudanças estão o aumento de participantes e jogos do Brasileirão A1 e o aumento de formato da Copa do Brasil.\nO torneio de elite do feminino passará a ter 18 times, indo de 15 de fevereiro a 4 de outubro.\nA Supercopa do Brasil também teve ajuste e passará a ser disputada em jogo único. Em 2026, um jogo entre Corinthians e Palmeiras, em 8 de fevereiro.\nA CBF trabalha com um planejamento visando o ciclo até 2028, com um aumento gradual do número de jogos e ajustes finos nos torneios.\nÚltima rodada mexe no G4 e define acesso e queda na Série B\nCom fracasso do Goiás, time que liderou 1º turno da Série B não sobe pela 1ª vez em dez anos