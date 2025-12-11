A pouco mais de seis meses do início da Copa do Mundo de 2026, sediada por Estados Unidos, México e Canadá, comprar ingressos para as partidas envolve boas doses de sorte e paciência -além, é claro, de disponibilidade financeira. A bola rola de 11 de junho e 19 de julho.\nUma semana após o sorteio que definiu os grupos da primeira fase e os possíveis caminhos de cada país no mata-mata, a Fifa inicia nesta quinta-feira (11) a terceira fase de comercialização dos bilhetes, descrita pela entidade como "sorteio por seleção aleatória". A abertura do sistema está prevista para as 13h (de Brasília).\nA partir desse momento, e até 13 de janeiro, qualquer torcedor poderá acessar o portal oficial da Fifa, criar um "FIFA ID" e solicitar ingressos específicos (jogo, categoria e quantidade).\nNesta etapa, não importa se a inscrição é feita no primeiro ou no último dia, pois, segundo a entidade, não há vantagem por ordem de chegada. Após o encerramento do período, um sorteio será realizado em fevereiro, e os torcedores serão informados sobre os resultados. Se for selecionado, o valor do ingresso será cobrado automaticamente.