Com nomes como Seedorf, Romário, Zico e Saviola, o Rio de Janeiro receberá a Copa do Mundo de Lendas 2026 (World Legends Cup). A competição de seleções ainda não tem data confirmada.\nComo será o torneio?\nOito seleções disputarão a taça: Argentina, Brasil, França, Itália, Holanda, Espanha, Nigéria e Arábia Saudita.\nSerão sete partidas, disputadas em formato eliminatório, compostas por dois tempos de 25 minutos. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis, sem prorrogação.\nO Maracanã receberá a final, enquanto o estádio Nilton Santos receberá as demais partidas.\nA Copa do Mundo de Lendas ainda não tem data confirmada.\nFutebol se despede de Paghetti\nAraguaína volta à Copa do Brasil após 16 anos em busca de avanço inédito\nPresidente da CBF diz que Brasil será candidato a sede do Mundial de 2029\nQuem vai jogar?