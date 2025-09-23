O anúncio de Beatriz Haddad Maia, de 29 anos, de encerrar a temporada de forma antecipada e colocar a raquete de lado - ao menos por um tempo - foi recebido com compreensão e apoio por ex-atletas, técnicos e especialistas.\nA decisão, embora implique queda no ranking da WTA (Associação das Tenistas Profissionais), é vista como necessária para que a brasileira possa recuperar o equilíbrio físico e mental.\n"Ela fez bem. O tênis é um estilo de vida que exige muito do lado mental. Se o momento é conturbado, fica difícil ter resultados expressivos. A parte emocional é tão importante quanto a física. Essas pausas, esse afastamento da rotina de tenista, podem fazer com que ela volte ainda mais forte. O ranking é secundário agora", disse à Folha, Thomaz Bellucci, ex-número 21 do mundo em simples.\nBia Haddad é eliminada em Seul e terá pior ranking desde 2022