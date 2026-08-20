Abel Ferreira revelou, após a classificação do Palmeiras para as quartas de final da Copa Libertadores, que os jogadores da base que ajudaram na preparação para o duelo contra o Cerro Porteño vão receber um bônus dobrado.\nO técnico fez questão de agradecer aos garotos e citou diretamente João Gabriel, lateral direito titular do sub-20, na coletiva após a vitória por 1 a 0.\nO QUE DISSE ABEL\nSomos avaliados pelos processos e pela valorização dos atletas. E, por falar de atletas, queria dizer ao João Gabriel, que foi o líder dos jogadores que estiveram conosco se preparando para esta eliminatória, que o bônus para vocês foi dobrado. Abel Ferreira.\nCOMO A BASE AJUDOU?\nA reportagem apurou que um grupo de crias da Academia foi "convocado" pela comissão técnica antes do duelo contra o Cerro Porteño. Eles atuaram com o time profissional para auxiliar na preparação para o jogo decisivo.