Nascido em Natal (RN), Oscar Schmidt se converteu em sinônimo de basquete brasileiro. Construiu uma carreira baseada em títulos e quebra de marcas.\nEm 1987, o atleta chocou o mundo com a seleção brasileira ao conquistar o Pan-Americano, em vitória histórica sobre os EUA por 120 a 115. Fez 46 pontos no jogo.\nMas esse foi apenas um dos muitos feitos do brasileiro ao longo de sua carreira. Ele morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, em São Paulo. Confira abaixo alguns dos principais momentos de sua vida.\nFilho de Oscar Schmidt publica carta de despedida\nMorre Oscar Schmidt, maior ídolo do basquete brasileiro, aos 68 anos\nA VIDA E A CARREIRA DE OSCAR SCHMIDT\n1958\nNasce em Natal (RN), em 16 de fevereiro\n1971\nAos 13 anos, já com 1,90 m de altura, começa a jogar basquete em Brasília\n1974\nMuda-se para São Paulo, onde joga no infantojuvenil do Palmeiras