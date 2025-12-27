Jogando em casa, o Araguaína conseguiu vencer o Tocantinópolis, por 2 a 1, no primeiro jogo da final do Campeonato Tocantinense na tarde deste sábado (27). O Tourão do Norte vai para a grande decisão precisando apenas de um empate para ser campeão.\nEm uma partida muito disputada e com duas expulsões, o Araguaína encontrou o caminho do gol logo no primeiro minuto de jogo. Em uma cobrança de escanteio, o goleiro do TEC defendeu uma forte cabeçada, mas deu rebote e a bola sobrou para o zagueiro Clau estufar a rede.\nO segundo gol do Araguaína saiu logo aos seis minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta venenosa de Rafael Leandro, que pegou o goleiro do Tocantinópolis de surpresa.\nO TEC descontou aos nove minutos do segundo tempo, com Emerson, que recebeu na entrada da área e tocou na saída do goleiro do Araguaína.