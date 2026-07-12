A Argentina venceu a Suíça por 3 a 1 na prorrogação, neste sábado (11), no Arrowhead Stadium, em Kansas, e se classificou para a semifinal da Copa do Mundo de 2026. Os gols da Albiceleste foram marcados por Mac Allister, Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Ndoye descontou para os suíços.\nCom o resultado, a Argentina avançou para encarar a Inglaterra, que eliminou a Noruega após uma vitória pelo placar de 2 a 1. O duelo acontece na próxima quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.\nInglaterra vence a Noruega e está na semifinal da Copa do Mundo\nJogador que disputou a Copa do Mundo pela África do Sul morre aos 25 anos\nNa Copa do Mundo, França e Espanha vão completar "trinca de semis" após duelos na Europa\nReencontro com os ingleses\nArgentina e Inglaterra já se enfrentaram cinco vezes na história das Copas do Mundo.