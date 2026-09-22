O atacante Gabriel Viana, do São José, isolou-se ainda mais na liderança da artilharia da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense 2026 após a conclusão da terceira rodada, realizada no último fim de semana. O atleta, que já acumulava cinco gols na competição, balançou as redes mais uma vez na vitória por 3 a 1 diante do União de Palmas, alcançando a marca expressiva de seis gols assinalados no torneio estadual.\nNa vice-liderança da tabela de goleadores, os atacantes Afonso e Mateus, ambos integrantes do elenco do Araguaia, passaram em branco na rodada. A dupla segue com três gols cada após o revés de sua equipe por 3 a 0 diante do Guaraí.\nConvocação da Seleção: veja a lista de Arthur Elias para jogos do Brasil contra Argentina\nDirigente avalia mercado do Vila Nova, e diz que clube segue no aguardo de definição por Lincoln