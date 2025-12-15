Tocantinópolis e Gurupi voltam a ficar frente a frente em uma semifinal de estadual. As equipes se reencontram na reta final do Campeonato Tocantinense 2025, que será refeito após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgar e cancelar a competição por causa da escalação irregular de um jogador do União-TO. O jogo de ida será no dia 20, em Gurupi, e a volta está prevista para o dia 24, em Tocantinópolis (TO).\nProtagonistas da história do futebol tocantinense, Tocantinópolis e Gurupi somam juntos 12 títulos estaduais — seis para cada lado. São os maiores campeões do torneio, atrás apenas do Palmas, que venceu oito vezes.\nOs primeiros confrontos oficiais entre Gurupi e Tocantinópolis ocorreram em 1993, quando o TEC venceu os dois duelos. Ao longo da história, os times se enfrentaram três vezes em semifinais e duas em finais — com o Verdão levando a melhor em 1993 e o Gurupi em 2012.