Com orçamento de R$ 1 bilhão para o futebol em 2026 - entre folha salarial e compra de direitos econômicos - o Flamengo já tem definidas suas prioridades a atacar no mercado da bola: um goleiro, ao menos um zagueiro e atacantes.\nSONDAGENS JÁ COMEÇARAM\nO departamento de futebol rubro-negro já tem atletas analisados para todas as posições. Em alguns casos, consultas foram feitas e conversas estão em andamento.\nNo gol, por exemplo, a busca é por um perfil jovem e promissor para substituir o reserva Matheus Cunha, que está com pré-contrato assinado com o Cruzeiro. Dentro deste contexto, Gabriel Brazão, do Santos, é o preferido, mas com a permanência na Série A, o clube paulista promete endurecer nas negociações e quer 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) pelo goleiro de 25 anos. Outro no radar é Pedro Morisco, do Coritiba, de 21 anos.