O Batalhão FC estuda a possibilidade de disputar a Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense nesta temporada. A participação da equipe, no entanto, ainda depende de uma confirmação formal à carta de adesão publicada pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF). O impasse ocorre devido a uma punição aplicada pela entidade, após o clube optar por não participar da competição no ano de 2025.\nPela desistência, o clube foi sancionado com uma suspensão de 18 meses de competições profissionais. Como já se passaram pouco mais de dez meses desde a aplicação da medida, o Batalhão tem o direito de pleitear a redução da pena junto à FTF. De acordo com o estatuto da entidade, o clube que cumpre mais de 50% da punição pode solicitar a diminuição do tempo de afastamento, ficando assim liberado para retomar a disputa de torneios oficiais.