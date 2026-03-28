Sem conseguir cumprir sua programação completa nos primeiros treinos livres em Suzuka, Gabriel Bortoleto teve um início de fim de semana comprometido no GP do Japão, o que reduz sua margem de reação na etapa.\nApós um começo de temporada de adaptação, com um top 10 no GP da Austrália e um revés na prova seguinte, na China, quando não conseguiu sequer largar por causa de um problema mecânico, o brasileiro trata a corrida japonesa como uma oportunidade de recuperação dentro do projeto da Audi.\n"Foi uma sexta-feira com sentimentos mistos", afirmou Bortoleto. "A sessão da manhã foi bem tranquila, mas identificamos um problema logo no início do TL2 e optamos por fazer uma troca preventiva da caixa de câmbio, como a maneira mais rápida de voltar à pista. Isso significou perder tempo nos boxes."\nO brasileiro reconheceu o prejuízo, mas destacou o esforço da equipe para minimizar os danos em um fim de semana em que tenta reagir mesmo com preparação limitada -na madrugada deste sábado (28), ele disputa a classificação às 3h (de Brasília). A corrida, na madrugada de domingo (29), tem largada marcada para as 2h.