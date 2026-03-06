A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, nesta quinta-feira (5), o plano financeiro para o Campeonato Brasileiro Série D de 2026. Ao todo, a entidade distribuirá R$ 65,56 milhões em premiações ao longo da competição. Com um novo formato, o torneio contará com 96 clubes, sendo 32 a mais que na edição anterior, e tem início previsto para o dia 4 de abril.\nTocantinópolis joga por vaga na Copa do Brasil 2027 na última rodada do Estadual\nAraguaína e Tocantinópolis conhecem grupos na Copa Centro-Oeste 2026\nFutebol tocantinense dá adeus à Copa do Brasil após quedas de Tocantinópolis e Capital\nRepresentantes do Tocantins na disputa, o Araguaína e o Tocantinópolis já garantiram o repasse de R$ 500 mil cada pela participação na fase inicial. Além da cota fixa, clubes novos na competição terão direito a um aporte adicional de R$ 8 mil destinado à compra de um desfibrilador, reforçando os protocolos de saúde da entidade.