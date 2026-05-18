O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (18) a lista com 26 jogadores para a Copa do Mundo de 2026. Entre as novidades, o craque Neymar, que retorna após um longo período — a última convocação havia sido em 2023, sob o comando interino Fernando Diniz. O goleiro Weverton, do Grêmio, também foi chamado pela primeira vez pelo italiano. A ausência sentida na lista foi a do atacante João Pedro, do Chelsea FC — havia expectativa pela convocação do ex-Fluminense.
A lista foi divulgada em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Os convocados começarão a se apresentar na próxima quarta-feira, dia 27, na Granja Comary, em Teresópolis, para iniciar a preparação para o Mundial.