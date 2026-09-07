O atacante Gabriel Viana, do São José, assumiu a liderança isolada da artilharia da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense 2026 após o encerramento das partidas do fim de semana. A rodada inaugural da competição estadual começou com 16 gols nos dois confrontos realizados.\nArtilheiro da edição passada do torneio, Gabriel Viana iniciou a atual temporada com um hat-trick, quando o atleta marca três gols na mesma partida na expressiva vitória do São José por 6 a 0 diante do Paraíso.\nFlamengo vira novo líder, e São Paulo joga a crise para o Corinthians\nVila Nova x Goiás: rivais chegam em baixa para 3º clássico do ano\nÁrbitro relata em súmula denúncia de racismo contra goleiro do Atlético-GO: "Joga a bola, macaco"\nNa vice-liderança da tabela de goleadores figuram os atletas Kennedy Balotelli e Souza, ambos do Guaraí, com dois gols cada. A dupla foi destaque na histórica goleada por 10 a 0 aplicada sobre a equipe do União de Palmas.