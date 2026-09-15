Com grande atuação ofensiva, o Araguaia goleou o Taquarussu pelo placar de 5 a 1, na tarde desta terça-feira (15), no Estádio Domingos Santos, em Palmas. O atacante Mateus foi o grande destaque da partida ao anotar um hat-trick (três gols), enquanto Afonso balançou as redes duas vezes para fechar o placar a favor dos mandantes.\nO confronto, válido pelo complemento da primeira rodada da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense de 2026, teve Matheus descontando para a equipe visitante.\nFlamengo e Palmeiras provam força, e Corinthians aposta tudo na Libertadores\nTécnico do Vila Nova valoriza ponto conquistado contra o Avaí: "Um avanço, não um retrocesso"\nNacional de Nova Olinda e Tocantínia decidem o título do Copão Tocantins 2026\nCom o resultado elástico, o Araguaia manteve os 100% de aproveitamento na competição estadual, chegou aos seis pontos conquistados e assumiu a liderança isolada do torneio. A equipe ultrapassou Guaraí e São José, que dividem a vice-liderança com quatro pontos cada. O quarto colocado é o Batalhão, que entra em campo para cumprir sua partida pendente contra o Interporto nesta quarta-feira (16).