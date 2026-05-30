Atlético-GO e Goiás empataram por 1 a 1 no clássico goiano da 11ª rodada da Série B. Neste sábado (30), Anselmo Ramon abriu o placar para o time esmeraldino, enquanto Guilherme Marques, ex-jogador do clube alviverde, deixou tudo igual depois de cobrança de pênalti. Os gols foram marcados na etapa final no estádio Antônio Accioly.\nO resultado não foi bom para nenhuma das equipes. O Goiás chegou aos 17 pontos e permanece na 6ª colocação. Já o Atlético-GO tem 13 pontos e segue estagnado na metade debaixo da classificação, no 13º lugar. As duas equipes podem perder duas posições, cada, no complemento da 11ª rodada.\nCBF confirma Neymar com a camisa 10 na Copa; Matheus Cunha fica com a 9\nFlamengo supera desfalques, vence Coritiba e seca Palmeiras antes da Copa do Mundo\nTocantinópolis perde para o Águia de Marabá e vê classificação na Série D ficar mais difícil