Nacional EC e Tocantínia FC empataram por 1 a 1 na tarde de sábado (19), no Estádio Jales Cunha, em Nova Olinda, pelo confronto de ida da grande final do Copão Tocantins 2026. A partida abriu a decisão do principal torneio de futebol amador do Estado.\nA equipe visitante inaugurou o marcador logo aos nove minutos do primeiro tempo com Wanderson, mas o artilheiro Hadriel Henrique apareceu aos 46 minutos da etapa final para decretar a igualdade e evitar o revés dos donos da casa.\nFlamengo vence RB Bragantino e abre vantagem na liderança do Brasileirão\nVila Nova faz melhor campanha do clube na Série B e uma das três melhores do futebol goiano\nFluminense impõe sexta derrota consecutiva ao Corinthians no Brasileiro\nCom o resultado, a disputa pelo título e pela hegemonia do futebol amador tocantinense segue totalmente indefinida para o confronto de volta.