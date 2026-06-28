Optando por uma formação quase toda reserva por já ter assegurado vaga para o mata-mata da Copa do Mundo com antecedência, a Argentina não encontrou dificuldades para vencer a Jordânia por 3 a 1 no primeiro encontro entre as duas seleções na noite deste sábado (27), pela terceira e última rodada do Grupo J, no AT&T Stadium, em Arlington, nos arredores de Dallas.\nLionel Messi iniciou a partida no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo e não precisou de muito tempo para marcar mais um de falta, seu sexto apenas na atual edição e o 19º no total, isolando-se ainda mais como o maior artilheiro histórico do torneio.\nClique aqui e entre no grupo FolhaStats O camisa 10 da alviceleste quebrador de recordes também tornou-se o primeiro a conseguir marcar em sete jogos seguidos do Mundial, superando a marca de Jairzinho e Just Fontaine.