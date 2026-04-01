O atacante Igor Thiago, que cresceu na Cidade Ocidental, em Goiás, ajudou na vitória do Brasil sobre a Croácia, nesta terça-feira (31). O atacante de 24 anos marcou o segundo gol do triunfo diante dos croatas, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A seleção venceu por 3 a 1 no estádio Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos.\nO gol de Igor Thiago foi o segundo da partida. O Brasil abriu o placar com Danilo, a Croácia chegou ao empate com Lovro Majer e coube ao atacante que cresceu em Goiás deixar a seleção em vantagem novamente. Ele fez seu primeiro gol pela seleção depois de cobrança de pênalti. No fim, Martinelli ainda marcou mais um para a equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti.\nDepois da apática exibição contra os franceses, quando a equipe verde e amarela foi dominada e perdeu por 2 a 1 mesmo jogando boa parte do jogo com um homem a mais, a principal mudança no jogo com a Croácia foi a postura. O Brasil não se limitou a esperar o adversário, buscou o campo de ataque durante todo o jogo e ainda reagiu rápido quando a vitória quase escapou no fim.