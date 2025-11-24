Pela 1ª vez em mais de dez anos, o time que liderou o 1º turno da Série B não conseguiu o acesso ao final do campeonato. Foi o que aconteceu com o Goiás em 2025, após a equipe terminar a primeira metade na 1ª colocação e finalizar o torneio em 6º lugar. Na história dos pontos corridos, é apenas a 4ª vez em que esse fato ocorre.\nNa Série B de 2025, o Goiás terminou o 1º turno com 37 pontos, dois de vantagem sobre o vice-líder Coritiba e sete de vantagem sobre o Remo, que era o 5º colocado na ocasião. Com a queda de rendimento, o esmeraldino somou apenas 24 pontos no 2º turno e ficou na 6ª posição, um ponto atrás do 4º colocado Remo, que o ultrapassou na última rodada.\nSegundona: Guaraí e Palmas abrem vantagem nos jogos de ida das semifinais\nBotafogo e Lanús se garantem na Libertadores; veja quem já está confirmado