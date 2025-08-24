O Brasil conquistou neste sábado (23) a medalha de prata no conjunto geral no Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, disputado pela primeira vez na América do Sul, no Rio de Janeiro. O pódio do país na competição, a mais importante da modalidade depois dos Jogos Olímpicos, era inédito.\nO Japão conquistou o ouro, com pontuação de 55.550, e a Espanha levou a medalha de bronze, com nota total de 54.450.\nA primeira apresentação da equipe brasileira, na série mista -com o uso de três bolas e dois arcos- foi embalada por "Evidências", de Chitãozinho e Xororó, e levantou a torcida da Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio. O grupo formado pelas atletas Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio mostrou uma performance exemplar e alcançou a nota 27.850.