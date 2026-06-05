O Goiânia vai jogar a Divisão de Acesso do Campeonato Goiano no estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia. Com o estádio Olímpico, no Centro de Goiânia, indisponível para utilização, a direção alvinegra escolheu a casa da Aparecidense para disputar a competição estadual.\nO estádio Olímpico não receberá jogos de futebol por causa da reforma que está sendo feita pelo Estado na pista de atletismo. Em maio, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), que administra o equipamento esportivo, havia informado ao POPULAR que a decisão se o estádio poderia receber jogos durante a obra não tinha sido definida.\n-Confira a tabela completa da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano (1.3418945)\nNesta sexta-feira (5), a Federação Goiana de Futebol divulgou a tabela da Divisão de Acesso e confirmou que os jogos do Goiânia serão disputados no estádio Anníbal Batista de Toledo.