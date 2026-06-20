O Brasil goleou o Haiti por 3 a 0 e assumiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo na noite desta sexta-feira (19), no Estádio da Filadélfia. Ao contrário da estreia, a seleção brasileira teve uma atuação e atitude completamente diferentes na 2ª rodada. O jogo foi resolvido ainda no primeiro tempo. Matheus Cunha, que foi escolhido como titular, brilhou marcando dois gols. Vinicius Júnior chegou ao seu segundo gol marcado na Copa, o primeiro na estreia contra a seleção marroquina, além de ter dado uma assistência.\nA seleção brasileira tem os mesmos quatro pontos que o 2º colocado Marrocos, que venceu por 1 a 0 a Escócia nesta 2ª rodada, mas fica à frente pelo saldo de gols, primeiro critério de desempate: três da seleção brasileira contra um dos marroquinos. Com isso, o Brasil depende apenas de si para ficar com a liderança da chave caso vença a Escócia, 3ª colocada, que busca pontuar para se classificar na última rodada. Mas precisa vencer bem para se manter à frente no saldo de gols, já que Marrocos enfrenta o já eliminado Haiti e pode vencer por uma boa diferença de gols, assim como a seleção brasileira.