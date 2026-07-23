O prazo para que os clubes interessados em disputar a Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense enviem a carta de adesão entra na reta final. Até esta quinta-feira (23), apenas quatro equipes oficializaram a participação na busca pelo acesso à elite estadual: Araguaia, Guaraí, São José e Interporto.\nAs agremiações têm até as 18h da próxima segunda-feira (27) para protocolar a documentação necessária. De acordo com a Federação Tocantinense de Futebol (FTF), a expectativa é de que novas adesões ocorram nos últimos dias de prazo, seguindo uma tendência histórica da competição. A projeção da entidade é que o certame conte com a participação de oito a 12 clubes.\nMozart enaltece pontuação do Goiás sob seu comando: 'Aproveitamento de campeão'\nCuiabá x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações