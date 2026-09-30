A Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense de 2026 consolidou um início com alto índice de produtividade ofensiva. Com apenas quatro rodadas disputadas e 16 confrontos realizados, o torneio de acesso já atingiu a expressiva marca de 66 gols anotados, com média expressiva de 4,12 gols por partida.\nO montante supera os dados consolidados de três edições completas da história da competição: as temporadas de 2019, 2020 e 2021. Cabe pontuar, contudo, que os três anos anteriores contaram com um número reduzido de agremiações participantes e, consequentemente, menor quantidade de partidas no calendário esportivo.\nAos 15 anos, tocantinense conquista ouro em campeonato internacional de taekwondo\nBrasil melhora, sofre e vence Austrália em jogo com duas viradas\nGabriel Viana sustenta liderança, mas Afonso encosta na briga pela artilharia da Segunda Divisão Tocantinense