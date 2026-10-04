Marcada por alta produtividade ofensiva e um total de 27 bolas na rede em quatro confrontos — registrando média expressiva de 6,75 gols por partida —, a quinta rodada da Segunda Divisão do Campeonato Tocantinense 2026 provocou alterações significativas na tabela de classificação neste sábado (3). Batalhão, São José, Interporto e Guaraí conquistaram triunfos expressivos e saíram de campo vitoriosos.\nA principal alteração ocorreu na liderança: o São José assumiu a primeira colocação ao alcançar 13 pontos, superando o Interporto pelo critério de saldo de gols. O Guaraí subiu para o terceiro lugar, chegando a 11 pontos.\nJá o Batalhão ingressou na zona de classificação às semifinais (G-4) ao atingir nove pontos, superando o Araguaia também pela vantagem no saldo de gols.\nBrasil vence a Índia em ritmo de treino e com falhas do goleiro