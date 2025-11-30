A final brasileira da Libertadores 2025 deu ao Brasil o 25° título do torneio. O país agora se iguala à Argentina em conquistas. Os países são os maiores vencedores da competição, com 25 títulos cada um.\nEsse 25° troféu foi garantido na noite de 30 de outubro, quando, numa virada sensacional, o Palmeiras se classificou para a final ao bater a LDU (Equador) por 4 a 0 no Allianz Parque, revertendo os 3 a 0 sofridos na semana anterior, em Quito. O Flamengo havia conquistado a vaga na final na noite anterior, ao eliminar o Racing em Avellaneda, na Argentina.\nCom a conquista deste sábado (29), o Flamengo se tornou o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. O clube passou à frente do próprio adversário desta tarde, que, com a derrota, continua igualado a São Paulo, Grêmio e Santos, com três taças cada um.