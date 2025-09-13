O castigado gramado do estádio Nilton Santos, em Palmas, foi pintado de verde, neste sábado, para receber o amistoso da Seleção de Ouro Sub-15 e selelção brasileira da categoria. Com manchas secas pela grama, a Prefeitura de Palmas, que administra o local, informou nessa sexta-feira, que faria a pintura para melhorar o visual.\nApós a pintura, o gramado passou a chamar mais atenção pelas manchas em "tons de verde escuro", lembrando uma "colcha de retalhos".\nEm contato com a reportagem, nessa sexta-feira, a prfeitura disse que a parte castigada é devido ao período seco, mas que uma tinta verde seria aplicada para melhorar o visual - Leia nota abaixo.\nO Nilton Santos, inaugurado em outubro de 2000, foi construído pelo governo do Tocantins, mas nos últimos anos a Prefeitura de Palmas passou a administrar o local. Com capacidade para 10 mil torcedores, o campo é o principal palco do futebol no estado.